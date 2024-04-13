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13 Nisan 2024 Cumartesi 23:03:00 - Güncelleme:14 Nisan 2024 Pazar 00:21:00

#CANLI İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı! Netanyahu: Hazırız!

Kaynak: AA

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İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da İran topraklarından düzenlenecek bir saldırıya hazır olduklarını söyledi. İsrail Ordusu olası saldırıya ilişkin, 'İran'dan İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır' açıklamasında bulundu. İran devlet televizyonu da İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu.

İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı.

Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KANN, Hagari'nin açıklamasından önce, İran'ın onlarca İHA ile İsrail'e saldırı başlattığını duyurmuştu.

İşte dakika dakika İran-İsrail arasında yaşanan gerilimden önemli başlıkları:

00:22 İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara ve karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, ordu İran'ın yüzden fazla İHA gönderdiğini duyurdu

00:19 Lübnan, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

00:00 Ürdün kamu yayın kuruluşu, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu

23:59 İsrail hava sahasının, İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle geçici olarak kapatılacağı bildirildi.

23:50 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattık

23:41 Beyaz Saray: İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı (İsrail'in) savunmasını destekleyecek

23:40 İran Dışişleri Bakanı: ABD'yi İsrail'e saldırıyla ilgili uyardık

23:36 Irak, İran'dan İsrail'e yönelik başlatılan İHA saldırılarının ardından hava sahasını kapattığını duyurdu

23:30 İran devlet televizyonu: İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı

23:17 İsrail Ordusu: İran'dan İsrail'e doğru saldırı için çok sayıda İHA gönderildi ancak henüz ulaşmadı; savunmamız hazır

22:56 İsrail devlet televizyonu KANN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

Etiketler : İran saldırı KANN İsrail İHA saldırısı başladı
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