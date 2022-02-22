Başkan Erdoğan Senegal'de...

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22 Şubat 2022 Salı 14:43:00 - Güncelleme:22 Şubat 2022 Salı 14:52:00

Başkan Erdoğan'dan Senegal'de açıklamalar

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Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nin yeni binasının açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Güçlü tarihi, kültürel v e beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Emekleriyle alın terleriyle bu güzel binanın inşasını rekor düzeyde gerçekleştiren mimarından, işçisine tüm kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Tüm Senegal makamlarına bu süreci sağladıkları destek dolayısıyla ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Senegal ile müzakereleremiz mükemmel düzeyde devam ediyor. Ortak ilişkiler inşallah 1 milyar dolara ulaşacak. İş birliğimiz devam ediyor.

Kıymetli misafirler büyükelçilik binamızı yeri ve mimarisi itibarıyla Türk kültürü ve devlet geleneklerimize hakkı bir yapı olarak görüyorum. Dünyada örnek büyükelçilik binalarımızdan bir tanesi oldu. Büyükelçiliğimizin kapıları vatandaşlarımıza olduğu gibi Senagalli kardeşlerimize de açıktır. Ve Maarif Vakfı olarak şu anda yavrularımız burada. Maarif Vakfı ile de hamdolsun 800'e yakın şu anda öğrencinin yetişmesine hizmet veriyorlar. Güzel yavrularımızı da inşallah geleceğin Senegal'in de önemli görevler alacaklarına inanıyorum.

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