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13 Ekim 2020 Salı 22:52:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 22:52:00

Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Mehbuba Müfti serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Bir yılı aşkın süredir gözaltında tutulan Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti, serbest bırakıldı.

Cammu Keşmir Hükümet Sözcüsü Rohit Kansal, Twitter'da "Bayan Mehbuba serbest bırakıldı." paylaşımını yaparken eski Başbakan'ın kızı İltica, annesinin salıverilmesiyle ailesinin çok rahatladığını söyledi.

İltica, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sadece annem değil. Keşmir, açık hava cezaevi olmayı sürdürüyor. Yasa dışı gözaltına alınan yüzlerce kişinin ailelerinin de rahat bir nefes almasını ümit ediyorum." dedi.

Halkın Demokratik Partisi'nin Sözcüsü, Müfti'nin 16 Ekim'de basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Ağustos 2019'da gözaltına alınmıştı

Müfti, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'dan bir gün önce tartışmalı Kamu Güvenliği Yasası çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Mehbuba Müfti, Cammu Keşmir'in kaybettiği özel statüsü için savaşmayı sürdüreceğini açıklamıştı.

Hindistan'da 1978 tarihli Kamu Güvenliği Yasası kapsamında kamu düzenini bozan kişiler, 3 aya kadar yargılama olmaksızın gözaltına alınabiliyorken bu süre 6 aya kadar uzatılabiliyor.

Yasa kapsamında devletin güvenliğini tehdit edenler ise 2 yıl boyunca gözaltında tutulabiliyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmıştı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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