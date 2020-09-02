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02 Eylül 2020 Çarşamba 18:23:00 - Güncelleme:02 Eylül 2020 Çarşamba 18:23:00

Cammu Keşmir'de Urducanın 131 yıllık hakimiyeti sona erdi

Kaynak: AA

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Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in 131 yıldır resmi dili olan Urducaya ek olarak 4 resmi dile daha sahip olacağını duyurdu.

Çevre, Orman ve iklim Değişikliği, Bilgi ve Yayıncılık, Ağır Sanayi ve Kamu Kurumları Bakanı Prakaş Javadekar, başkent Yeni Delhi’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulunda alınan kararla birlikte Urducanın yanı sıra İngilizce, Hintçe, Keşmirce ve Dogricenin Cammu Keşmir’in resmi dilleri arasında yer aldığını söyledi.

Javadekar, söz konusu adımın bölge halkının talebi doğrultusunda atıldığını iddia etti.

Keşmirli gazeteci Yusuf Cemil ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Urducanın geliştirilmesi için çok fazla bir şey yapılmadığını ve bugün alınan kararla söz konusu dilin daha da zayıflayacağını kaydetti.

Hindistan'da Urduca Müslümanlar arasında yaygın olarak kullanılıyor.

Hindu milliyetçileri ise ülkenin tek ulusal dilinin Hintçe olması yönündeki baskılarını sürdürüyor.

YERLİLİK DÜZENLEMESİ

Hindistan İçişleri Bakanlığınca kabul edilen ve Cammu Keşmir'de 15 yıl yaşamış Hindistan vatandaşlarına "yerli" statüsü tanınarak bölgede toprak edinme, ikamet ve çalışma hakkı verilmesini öngören düzenleme 31 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

31 Ağustos'a değin 1 milyon 250 binin üzerinde Hindistan vatandaşına yerliler gibi mülk edinme, ikamet ve çalışma hakkı tanıyan yerlilik sertifikası verildi.

Uzmanlar, söz konusu düzenlemeyi, Cammu Keşmir'in demografik yapısının değiştirilmesi için atılan bir adım olarak görüyor.

Cammu Keşmir'in özel statüsü geçen sene kaldırılmıştı

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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