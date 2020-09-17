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17 Eylül 2020 Perşembe 18:03:00 - Güncelleme:17 Eylül 2020 Perşembe 18:03:00

Cammu Keşmir'de çatışma: 4 ölü

Kaynak: AA

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Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de, Hint güvenlik güçlerine bağlı milis güçler ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada, 3 direnişçi ve bir sivil hayatı kaybetti.

Hint milis gücü sözcüsü Pankaj Singh, yaptığı açıklamada milis gücü mensuplarının, ihbar üzerine başkent Srinagar'ın bir mahallesine operasyon düzenlediğini, milis güçlerine silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada direnişçilerden 3 militanın öldürüldüğünü, 1 Hint milis gücü mensubunun ise yaralandığını belirtti.

Singh, iki ateş arasında kalan 45 yaşındaki bir sivil kadının da hayatını kaybettiğini kaydetti.

Çatışmanın ardından direnişçilere destek için sokağa çıkan halk, Hint yönetimi aleyhine sloganlar attı. Güvenlik güçleri göstericileri plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıttı.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Hindistan'ın yüzde 45'ini, Pakistan'ın yüzde 35'inin kontrolünde tuttuğu bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise Çin'in hakimiyetinde bulunuyor.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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