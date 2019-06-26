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26 Haziran 2019 19:35 | Çarşamba

Callamard, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı işaret etti

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri, Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan'ın sorumlu olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." dedi.

Özel Raportör Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetine ilişkin geçen hafta açıkladığı raporu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumuna sundu.

Callamard, 47 üyeli Konseye hitaben yaptığı konuşmada, "Soruşturmada elde edilen kanıtlar, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin, Suudi Arabistan Krallığı'nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz, zorla kaybolma ve muhtemelen bir işkence eylemi oluşturduğunu göstermektedir. Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin çok sayıda teori var ama hiçbiri Suudi Arabistan devletinin sorumluluğundan başka bir yol göstermiyor." ifadelerini kullandı.

15 Suudi devlet ajanının resmi statülerini kullanarak Kaşıkçı'yı infaz ettiğini iddia eden Callamard, cinayetin özenle planlanmış, kapsamlı koordinasyon ve önemli insan kaynaklarını içeren bir operasyonun sonucu olduğunu belirtti.

Callamard, soruşturma sonucunda yayımladığı rapora göre, cinayetin yalnızca yerel bir mesele olarak kabul edilemeyeceği sonucuna vardıklarının altını çizdi.

Veliaht Prens ve Kahtani vurgusu
Tamamladığı soruşturmanın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da dahil olmak üzere, cinayette üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılması için güvenilir kanıtlar bulduğuna vurgu yapan Callamard, "Suudi Arabistan tarafından yürütülen soruşturma, emir komuta zincirinin ortaya çıkarılmasında başarısız oldu." diye konuştu.

Callamard, hazırladığı raporun bir insan hakları soruşturması olduğuna, cezai bir soruşturma olmadığına vurgu yaptı,

Raporda, Veliaht Prens ve eski danışmanı "kilit roldeki" Suud el-Kahtani de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin bireysel sorumluluklarının daha fazla araştırılmasını öngören güvenilir kanıtlar bulunduğunu belirtti.

"Suudi Arabistan hala yanıt vermedi"

Callamard, Türkiye'de gerçekleştirilen cinayetin "uluslararası bir suç teşkil ettiğini" ve Viyana Sözleşmesi'nin ihlal edildiğini vurguladı.

Uluslararası topluma evrensel hukuk kuralları sorumluluğu kapsamında cinayetin aydınlatılması çağrısını yineleyen Callamard, raporun hazırlanmasında Türkiye, ABD, Almanya, İngiltere ve İsveç'te çalışmalar yaptığını aktardı.

Callamard, Suudi Arabistan'ın ise bu ülkeyi ziyaret etme çağrısına hala cevap vermediğini kaydetti.

BM İnsan Hakları Konseyi'nde Callamard'ın yaptığı konuşmanın ardından, rapor görüşülmeye devam ediyor.

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de Konseyin bugünkü oturumunda konuşma yapacak.

Rapor geçen hafta açıklanmıştı
Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüş, cinayetin ardından ABD yönetimi, Prens Selman'ın cinayetle ilgisinin olmadığını ileri sürmüştü.

Kaşıkçı cinayetine yönelik aylardır uluslararası soruşturma yürüten Callamard, elde ettiği bulguları ve tavsiyeleri içeren raporunu geçen hafta açıklamıştı.

Raporla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Callamard, "Öncelikle (Kaşıkçı'nın) öldürülmesi uluslararası bir cinayetten daha fazlasıdır. Cinayette bir dizi uluslararası hukuk ihlal edildi. Cinayet, uluslararası ilişkilere büyük zarar verdi. Bundan dolayı BMGK'nin bu cinayeti ciddiye alması önemlidir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

(AA)

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