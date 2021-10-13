California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin California eyaletinde Pazartesi günü başlayan yangın söndürülemiyor.

Yangını söndürmek için 200'den fazla itfaiyeci mücadele ederken, Santa Barbara yetkilileri bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Eyaletin güneyindeki yangın 54 kilometrekarelik bir alanda etkili.

100'DEN FAZLA EV VE ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 113 kilometreye ulaşırken, çalılıklardan oluşan bitki örtüsü alevlerin hızlı ilerlemesine yol açıyor.

Sarp coğrafya da mücadeleyi güçleştiriyor.

Yangının ilerlediği bölgeler boşaltılıyor. Şimdiye kadar 100'den fazla çiftlik ve ev tahliye edildi.

"BATI'DAKİ BEYAZ SARAY"

Yangının tehdit ettiği yerler arasında eski başkanlardan Ronald Reagan'ın çiftliği de var.

Reagan'ın başkanlığı döneminde birçok liderin ağırlandığı çiftlik Batı'daki Beyaz Saray olarak biliniyordu.