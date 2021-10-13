VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Belçika'daki 600 bin araç yıl başı itibarıyla başkente giremeyecek
CHP heykel belediyeciliğine devam ediyor
Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor
KKTC'de hükümet istifa etti
Yunan general 'botlarını batırdıkları' mazlumları unuttu!
Yargıtay'dan önemli Kadir Şeker kararı
Son kaynağı Başkan Erdoğan yapacak
Dünyanın gözü Türkiye'de!
SİHA'lara Batı Afrika'dan talip var
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
Suriye'de yeni harekat olur mu?
TSK'nın İKA ailesi büyüyor! ACROB göreve başladı
"Asrın projesi" için tarih verildi!
Libya planı deşifre oldu!
"Böyle bir istihbarat yok"
TSK için 'satılmış' demişti
"Siyasi cinayet" iddialarına soruşturma
DEAŞ lideri Türk istihbaratıyla yakalandı
Suriye'de terör hedefleri yerle bir edildi
S-400'le hipersonik hedefleri yok ettiler!
Yüz binlerce kişiye ihtiyaç var! Maaşlar 30 bin TL'ye kadar çıkıyor
13 Ekim 2021 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 18:32:00

California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

ABD'nin California eyaletinde orman yangını ile mücadele ediliyor. Eyaletin güneyinde üç gündür süren yangın 54 kilometrekarelik alanda etkili oluyor.

ABD'nin California eyaletinde Pazartesi günü başlayan yangın söndürülemiyor.

Yangını söndürmek için 200'den fazla itfaiyeci mücadele ederken, Santa Barbara yetkilileri bölgede olağanüstü hal ilan etti.

Eyaletin güneyindeki yangın 54 kilometrekarelik bir alanda etkili.

100'DEN FAZLA EV VE ÇİFTLİK TAHLİYE EDİLDİ

Bölgede rüzgarın hızı zaman zaman saatte 113 kilometreye ulaşırken, çalılıklardan oluşan bitki örtüsü alevlerin hızlı ilerlemesine yol açıyor.

Sarp coğrafya da mücadeleyi güçleştiriyor.

Yangının ilerlediği bölgeler boşaltılıyor. Şimdiye kadar 100'den fazla çiftlik ve ev tahliye edildi.

"BATI'DAKİ BEYAZ SARAY"

Yangının tehdit ettiği yerler arasında eski başkanlardan Ronald Reagan'ın çiftliği de var.

Reagan'ın başkanlığı döneminde birçok liderin ağırlandığı çiftlik Batı'daki Beyaz Saray olarak biliniyordu.

Etiketler : abd beyaz saray yangın
Patrondan teftiş

Patrondan teftiş
Reddedildim

Reddedildim
Ekran sinyali

Ekran sinyali
Yalı Çapkını muamması

Yalı Çapkını muamması
2 sürpriz proje anlaşması

2 sürpriz proje anlaşması
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Kıyafetinde anne imzası

Kıyafetinde anne imzası
Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam ustaları bir arada
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER