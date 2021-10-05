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05 Ekim 2021 Salı 18:27:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 18:28:00

California'da petrol sızıntısı: Harekete geçmekte geç kalındığı iddia edildi

Kaynak: AA

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ABD'nin California eyaletinde yaşanan ve 3 bin varil ham petrolün okyanusa boşalmasına neden olan petrol sızıntısında, petrol hattının sahibi Amplify Energy şirketinin ve yetkililerin harekete geçmekte geç kalıp kalmadıkları sorgulanıyor.

Bölgedeki petrol sızıntısı ihbarlarını değerlendiren Associated Press (AP), ilk ihbarların Sahil Güvenlik ve şirketin harekete geçmesinden en az 12 saat önce yapıldığı sonucuna ulaştı.

Haberde, sızıntıya dair ilk ihbarın 1 Ekim akşamı bölgede demirlemiş bir gemi, ikincisinin ise altı saat sonra uydu görüntülerinde sızıntıyı fark eden Federal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi yetkililerince yapıldığı bilgisi yer aldı.

OLAYIN DAHA ÖNCE FARK EDİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Haberde Amplify Energy'nin sızıntıyı Sahil Güvenliğe 2 Ekim sabah saat 08.55'te bildirdiklerini aktardı. Öte yandan bildirime göre olayın 6 saat önce fark edildiği öne sürüldü.

Şirketin CEO'su Martyn Willsher, olayı derhal Sahil Güvenliğe bildirdiklerini söylerken haberde sızıntının yetkililere firmanın çalıştığı kriz ve acil durum yönetimi şirketince bildirildiği açıklandı.

Eyaletin güneyinde bulunan Huntington Beach ve Newport Beach kıyılarından yaklaşık 8 kilometre açıkta ve 30 metre derinliğindeki petrol hattındaki sızıntı, güneye doğru yayılarak ekolojik koruma alanı Talbert Marsh'a ulaştı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Huntington, Newport ve Laguna sahilleri ve bölgedeki balık çiftlikleri kapatılırken Orange County'de acil durum ilan edildi.

Sızıntının nedeni ve kaynağını tespit çalışmaları sürüyor.

Sahil Güvenlik yetkililikleri, sızıntıya bölgedeki bir geminin demirinin neden olması ihtimali üzerinde durulduğunu söyledi.

Eyaletin adli yetkilileri sızıntıyla ilgili yerel ve federal düzeyde cezai soruşturma imkanlarının araştırıldığı bilgisini verdi.

Etiketler : ABD Petrol Eyalet petrol
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