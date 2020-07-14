California'da iş yerleri ve okullar kapatıldı

California'da koronavirüs vakaları ve hastaneye yatan sayısı arttı.



Yeni kısıtlama kararları alan valilik, California eylateninin Los Angeles ve San Diego şehirlerindeki en büyük iki okul bölgesinde çocukların Ağustos'ta evde kalacağını açıkladı.

SIKI TEDBİRLER

Demokrat Vali Gavin Newsom barların kapatılması ve restoranlar, sinema salonları, hayvanat bahçeleri ve müzelerin iç mekan faaliyetlerini durdurması talimatını verdi. Spor salonları, kiliseler ve kuaförler salgından en kötü etkilenen 30 vilayette kapatılacak.

FARKINDALIK HERKESİN VAZİFESİ

Newsom, basın açıklamasında "Bir aşı ya da etkili bir tedavi bulunana kadar koronavirüsün kısa zamanda hiçbir yere gitmeyeceğini farketmek hepimizin vazifesidir" ifadelerini kullandı.

ARTIŞIN DURMASI BEKLENİYOR

Vali bu adımın California'nın bazı kırsal vilayetlerinde hastanelerin dolmasına sebep olan koronavirüs vakalarındaki artışı durdurmak için önemli olduğunu söyledi.