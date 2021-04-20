Çad Cumhurbaşkanı, çatışmada hayatını kaybetti

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20 Nisan 2021 Salı 15:00:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 15:00:00

Çad Cumhurbaşkanı Deby cephe hattında yaşanan çatışmada hayatını kaybetti

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Çad Cumhurbaşkanı İdriss Deby cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybetti.

Çad Ordu Sözcüsü Azem Bermandoa Agouna, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, 68 yaşındaki Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno'nun, hafta sonu ülkenin kuzeyinde ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyona katıldığını, çıkan çatışmada yaralandığını ve bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Itno, 11 Nisan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini yüzde 79,32 oyla kazanarak 6. kez seçilmişti.

Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu.

Etiketler : çad cumhurbaşkanı çatışma idriss deby
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