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25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:41:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:41:00

Büyükelçi Güney: Türkiye'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi için

Kaynak: AA

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Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye'nin Irak'ın selametini kendi selameti kadar önemsediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi içindir." dedi.

Büyükelçi Güney, Musul'daki temasları kapsamında Vali Necim el-Cuburi ile bir araya geldi. Valilikteki görüşmeye Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı ve Sanayi Bakanlığından bir heyet de katıldı.

Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Güney, Irak'ın her bölgesinde olduğu gibi Musul'da da amaçlarının istihdam yaratıcı yatırım faaliyetlerinde bulunmak olduğunu söyledi.

Güney, Irak Sanayi Bakanı Menhel Aziz el-Habbaz'ın Türkiye'ye geçen yıl yaptığı ziyarette mutabık kalındığı üzere Musul'da bir sanayi bölgesi kurulması konusunda temaslarda bulunmak üzere Musul'a geldiklerini dile getirdi.

Musul'un DEAŞ teröründen çok ciddi zarar görmüş bir vilayet olduğunu belirten Güney, buradaki genç nüfusun acilen istihdama ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Büyükelçi Güney, "Türkiye Cumhuriyeti'nin, Irak'ın selametini kendi selameti kadar önemsediğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. DEAŞ askeri anlamda mağlup edilmiştir. Şimdi DEAŞ sonrası yatırım hamlelerini nasıl Musul halkı ve yetkilileriyle bir araya getiririz ona bakma zamanıdır." dedi.

"Irak'ın egemenliğini PKK tehdit etmektedir"

Ülkede faaliyet gösteren tek terör örgütünün DEAŞ olmadığına dikkati çeken Güney, "Bugün Musul vilayeti ilçesi Sincar'da Irak askerlerini şehit eden, kuzeyde peşmergeye silah çeken, şehit eden PKK terör örgütü mevcuttur. Irak'ın egemenliğini PKK tehdit etmektedir, ihlal etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Musul Valisi Cuburi de konuşmasında, Türk yatırım şirketlerinin Musul'daki varlığından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü bağlara sahibiz. Türkiye'nin yatırım, sanayi, tarım ve su yatırımı alanında desteği söz konusu." dedi.

Etiketler : Büyükelçi Güney PKK DEAŞ Menhel Aziz el-Habbaz
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