Büyük zirve öncesi Başkan Erdoğan'a büyük övgü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Japonya ve Çin gezisine çıkıyor. Erdoğan, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu liderlerle görüşecek olan Erdoğan 'ın ikili görüşmelerinin en önemli gündem maddesi ise S 400 ve F 35 projelerinde gelinen sok nokta olacak. Erdoğan, zirvenin ardından başkent Tokyo'ya geçerek Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşecek. Japonya'nın yeni imparatoru Naruhito ile de görüşmesi beklenen Erdoğan ardından Çin'e geçerek bir çalışma ziyareti yapacak.

G-20 zirvesine katılacak olan Başkan Erdoğan, G-20 gazetesinde dünya liderleriyle birlikte tanıtıldı. Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz'da Fethullahçı Teör Örgütü'nün darbe girişimini başarıyla bertaraf ettiğini ifade eden gazete, Türkiye'nin seçilen ilk devlet başkanı olduğunu da yazdı. Ayrıca Erdoğan'ın Müslüman bir lider olduğunun da yer verildi.