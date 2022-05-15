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15 Mayıs 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2022 Pazar 11:20:00

Büyük bir tahliye konvoyunun Mariupol'dan çıkmasına izin verildi

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 81. gününe girdi. Ukrayna makamları, Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan büyük bir tahliye konvoyunun çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 81. gününe girdi. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Andryuşçenko, yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin, Mariupol'da yaşayanların araçlarından oluşan büyük bir tahliye konvoyunun, 3 gün beklettikten sonra Ukrayna'nın kontrol ettiği Zaporojiya'ya geçmesine izin verdiğini kaydederek, tahliye konvoyunda 500 ila 1000 aracın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu tahliyenin, Rusya'nın savaş açmasından bu yana kuşatma altındaki Mariupol'dan tek seferde yapılan en büyük tahliye olduğu belirtildi.

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10:23 Ukrayna makamları, Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan büyük bir tahliye konvoyunun çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

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Etiketler : RUSYA UKRAYNA TAHLİYE
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