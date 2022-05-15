Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 81. gününe girdi. Mariupol Belediye Başkanı Yardımcısı Petro Andryuşçenko, yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin, Mariupol'da yaşayanların araçlarından oluşan büyük bir tahliye konvoyunun, 3 gün beklettikten sonra Ukrayna'nın kontrol ettiği Zaporojiya'ya geçmesine izin verdiğini kaydederek, tahliye konvoyunda 500 ila 1000 aracın bulunduğunu aktardı.

Söz konusu tahliyenin, Rusya'nın savaş açmasından bu yana kuşatma altındaki Mariupol'dan tek seferde yapılan en büyük tahliye olduğu belirtildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

10:23 Ukrayna makamları, Rusya'nın kuşattığı Mariupol'dan büyük bir tahliye konvoyunun çıkmasına izin verildiğini bildirdi.

01:20 Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını kınayarak, ülkesinin, Sovyetler Birliği'ni yeniden kurma çabalarına ebediyen hayır diyeceğini söyledi.

23:18 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşını görüştü

19:46 Kuleba: Ukrayna, Afrika'ya gıda ihracatını yeniden başlatmak için her şeyi yapıyor