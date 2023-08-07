Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısında 25 kişi hayatını kaybetti

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler Togo sınırındaki Bittou kenti yakınlarında saldırı düzenledi.

Olayda 25 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Burkina Faso'da 2015'te başgösteren güvenlik krizi sonucu 2 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet verilerine göre bu kişilerden yalnızca 120 bini evlerine dönebildi.

Başbakan Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, mayısta yaptığı bir konuşmada, ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğunu söylemişti.