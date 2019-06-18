Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat çalışmaları sırasında paraşütü açılmayan Kanadalı bir asker yaşamını yitirirken aynı savaş uçağından atlayan Amerikalı bir asker hafif yaralandı.

Çeşnigirovo Belediye Başkanı Hristo Atanasov, olayın, tatbikatın gece çalışmaları sırasında meydana geldiğini söyledi.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığınca Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'da 11-24 Haziran arasında düzenlenen tatbikata Arnavutluk, İngiltere, İtalya, Kanada, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'dan 8 bine yakın personel, bin 200 zırhlı araç ve 100 savaş uçağı katılıyor.

(AA)