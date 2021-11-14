VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı
"Gençlerimizin yeni destanlar yazacaklarına inanıyorum"
Başkentte freni boşalan kamyon araçları ezdi
Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin seçim adaylıklarının durdurulması istendi
14 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Hıdırlık Kulesi'ndeki kazılarda yeni buluntular
Ahmet Kekeç kabri başında anıldı
Mehmetçiğe 'kalkan' terörist ve kaçakçılara 'set' oluyor
Ahıska Türklerinin sürgün edilmesinin 77. yılında hayatını kaybedenler anıldı
ABD'de Biden'a kamuoyu desteği yüzde 41'e geriledi
İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 6 sığınak imha edildi
Bakan Bilgin'den 3600 Ek Gösterge açıklaması
Sierra Leone'de yakıt tankeri faciası: Can kaybı 144'e yükseldi
TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonundan Bilişim Vadisi ve TOGG'a ziyaret
3600 ek göstergenin çıkarılacağı tarih açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
"Cumhurbaşkanımız elinin tersiyle itti"
Rusya'dan sürpriz TF-X açıklaması!
FETÖ'nün 'La Casa de Papel' yöntemi deşifre oldu
SİHA'nın gizli gücü yazılımında!
Mehmetçik'ten teröre ağır darbe!
İlk milli elektrikli tren için sevindirici gelişme!
S-400'ler Asya devine gidiyor
14 Kasım 2021 Pazar 22:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 22:16:00

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura gidilecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Bulgaristan'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri için oy verme işlemi sona erdi, seçim 2. tura kaldı.

Bulgaristan'da sandık kapanışındaki resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ülkenin cumhurbaşkanı, ikinci turda belirlenecek.

Alpha Research şirketinin sandık çıkışı anketine göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) desteği ile aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev, oyların yüzde 49,1'ini alarak seçimin 21 Kasım'da yapılacak ikinci tura yükseldi.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un partisi "Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar"ın (GERB) desteklediği Sofya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Anastas Gercikov, oyların yüzde 26,5'ini alarak ikinci turda Radev'in rakibi oldu.

Seçimde Türk ve Müslümanların tek adayı olan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, oyların yüzde 9,8'ini alarak 3'üncü sırada yer aldı.

Seçimde kent soylu sağ güçlerin aday gösterdiği hakim Lozan Panov ise yüzde 5,06'da kaldı.

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Yine Alpha Research şirketinin paralel oy sayımının ilk sonuçlarına göre, ülkenin 47. Dönem Parlamentosu için yapılan erken genel seçimlerde 6 siyasi parti, parlamentoya giriş için gerekli yüzde 4 barajını aşabildi.

Resmi olmayan ilk belirlemelere göre, Parlamento seçiminde katılım yüzde 38,9 oldu.

Eski Başbakan Boyko Borisov'un GERB partisi, oyların yüzde 24,8'ini alarak mecliste en büyük gruba sahip olacak.

Eylülün sonunda Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Ekonomi Bakanı Kiril Petkov ve Maliye Bakanı Asen Vasilev'in kurduğu Değişime Devam (PP) partisi, seçimde güçlü destek alarak, oyların yüzde 24,1'i ile parlamentonun ikinci büyük partisi oldu.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Parti'nin devamı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise oyların yüzde 13,7'sini aldı.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi bu seçimde de aldığı istikrarlı desteğini sürdürerek, oyların yüzde 10,7'si ile parlamentoda temsil bulan 4'üncü büyük parti oldu.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan bir önceki erken genel seçimlerde birinci en büyük parti olan, popülist şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ise yeterince destek bulamadı ve bu seçimde oyların sadece yüzde 9,9'unu alabildi.

Sağ görüşlü kent soylu siyaseti temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi yüzde 7,8'lik oy oranı ile 6. sırada yer aldı.

Baraj çizgisinin altında kalan ırkçı ve aşırı milliyetçi partiler, kurulacak yeni parlamentoda temsil bulamayacak.

Merkez Seçim Komisyonu'nun, nihai sonuçları 17 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.

Etiketler : bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tur
Dünya var oldukça izindeyiz

Dünya var oldukça izindeyiz
IMDb'de yükselişte

IMDb'de yükselişte
Görümce Aslıhan

Görümce Aslıhan
Sahnede devleşiyorum

Sahnede devleşiyorum
Megan Fox İstanbul'da

Megan Fox İstanbul'da
Ayrılık yok

Ayrılık yok
Hakkımda çok dedikodu çıkıyor

Hakkımda çok dedikodu çıkıyor
Hülya'ya saygım var

Hülya'ya saygım var
Bergen'e saygı albümü geliyor

Bergen'e saygı albümü geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER