VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Siber Zeka Bilgi Yarışması 12 Aralık'ta ilkokul grubu ile başlıyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'in para politikası kararlarına çevrildi
İkinci el online otoda satışlar da fiyatlar da arttı
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
KDK, vatandaşların taleplerinin karşılanmasına aracılık etmeye devam ediyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İnsan Hakları Günü mesajı
İstanbul Havalimanı yılın 11 ayında Avrupa'daki en yoğun havalimanı oldu
Atama kararları Resmi Gazete'de
Bulgaristan Ukrayna'ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı
Süleyman Saim Tekcan: Sanatçı kendi olan kişidir
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı düştü
PKK/YPG'ye 'üst düzey' darbe
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler gerçekleştirildi
Dr. Derin'e veda
Eşiyle aynı sahnede
2023'e hızlı giriş
Reynmen'den ‘Yanılmışım'
Bakü'de özel gösterim
Kitabım sektöre ışık tutuyor
Genç tasarımcılara destek
Bankaların net döviz pozisyonu öz kaynaklarının yüzde 5'ini aşamayacak
"Terör örgütünde çöküş hızlandı"
ABD: Suudi Arabistan'a ABD ile Çin arasında tercih yapmasını söylemiyoruz
Kosova'da piroteknik maddelerden kaynaklanan güçlü patlama meydana geldi
10 Aralık 2022 Cumartesi 10:50:00 - Güncelleme:10 Aralık 2022 Cumartesi 10:50:00

Bulgaristan Ukrayna'ya yollayacağı silah yardım paketini onayladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Bulgaristan'da parlamento, Ukrayna'nın Rusya'ya direnişine destek vermek amacıyla bu ülkeye yapacağı silah yardım paketini onayladı.

Gönderilecek silah listesi önce parlamentoda milli güvenlik ve savunma komisyonlarının kapalı oturumunda görüşüldü. Gizlilik koşulu nedeniyle silah türleri açıklanmadı ancak aralarında Ukrayna'nın talep ettiği S-300 füzeleri ve MiG uçaklarının yer almadığı bildirildi.

Parlamentonun Savunma Komisyonu Başkanı Hristo Gacev, "Ukrayna şehirlerinin semalarını Rus insansız hava araçlarına karşı savunacak teknolojiler göndereceğiz." dedi.

240 üyeli mecliste toplam 52 sandalye sahibi Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ve Yeniden Doğuş Partisi milletvekilleri yardımı engellemek için kapalı oturum sırasında cep telefonları ile salondan canlı yayın yaptı.

Ülkede eski komünist partinin siyasi geleneğini sürdüren BSP'nin lideri Korneliya Ninova, Ukrayna'ya silah yardımı destekleyen diğer partileri "savaş koalisyonu" olarak niteledi.

Moskova'nın politikasını savunan popülist Yeniden Doğuş Partisinin Lideri Kostadin Kostadinov ise Bulgaristan'ın NATO ve Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasında ısrar etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması ardından Rusya yanlısı Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve parlamentoda kendisi ile hemfikir siyasi güçlerin baskısı yüzünden Ukrayna'nın talep ettiği silah yardımı defalarca reddedilmişti. Kasım başında yapılan bir oturumda parlamento tutum değiştirerek, Ukrayna'nın talebine olumlu yanıt verilmesine ve hükümetin gerekli yardım paketi oluşturmasına karar vermişti.

Etiketler : bulgaristan ukrayna silah yardım
Tapılası bir kadın değilsin

Tapılası bir kadın değilsin
2023'e hazırlık

2023'e hazırlık
Hem söyledi hem çekti

Hem söyledi hem çekti
"Sabrımızı sınamayın"

"Sabrımızı sınamayın"
Masum kız gitti vamp kadın geldi

Masum kız gitti vamp kadın geldi
58 yaşa ailece kutlama

58 yaşa ailece kutlama
Toplantı trafiği

Toplantı trafiği
Sahnede ışıldadı

Sahnede ışıldadı
Küçük dünyamızda mutluyuz

Küçük dünyamızda mutluyuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX