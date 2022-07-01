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Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi
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01 Temmuz 2022 Cuma 15:59:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2022 Cuma 15:59:00

Bulgaristan ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi

Kaynak: AA

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İstifa eden Bulgaristan hükümetinin başbakanı Kiril Petkov'un Rusya Federasyonu'nun Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan 70 diplomatın sınır dışı edilmesine yönelik kararından sonra iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler kopma noktasına geldi.

Karara sert bir notayla itiraz eden Rusya'nın Sofya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Bulgaristan'ın söz konusu diplomatlara ilişkin "istenmeyen kişi" ilan edilmesiyle ilgili talebini geri çekmesi için saat 12.00'a kadar itiraza açık olmayan süre vermişti, aksi halde Rusya'nın Bulgaristan ile diplomatik ilişkilerini kesmesi için Moskova'ya teklif götüreceğini bildirmişti.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığında istişarelerde bulunan Mitrofanova, beklediği yanıtı alamayınca Bulgaristan-Rusya ilişkilerinin kopma noktasına geldiğini ilan etti.

Mitrofanova, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinin sosyal medyadaki hesabından şunları kaydetti:

"Maalesef Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına yaptığımız çağrı, göz ardı edilmiş oldu. Buna bağlı olarak ben, devletimin üst yönetiminin huzurunda Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğinin kapatılması teklifinde bulunacağım. Neticesinde kaçınılmaz olarak Moskova'daki Bulgaristan Büyükelçiliğinin de kapatılması söz konusu olacak."

Mitrofanova, Rusya'nın gelecekte Bulgaristan'la ilgili alacağı daha da ağır önlemlerden Kiril Petkov hükümetinin sorumlu olacağını belirtti.

Petkov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın egemen bir ülke olduğunu vurguladı.

Rusya'nın ülkesinin iç işlerine karışmasına karşı olduğuna işaret eden Petkov, Rusya'ya "itiraz kabul etmeyen taleplerini geri çekmesi" tavsiyesinde bulundu.

Bulgaristan'da Rusya yanlısı güçler harekete geçti

Bulgaristan'da geniş bir diaspora ve güçlü bir lobiye sahip olan Rusya'nın ülkedeki siyasi çevreleri de Mitrofanova'nın tutumuna karşı koşulsuz savunmaya geçti.

İstifa eden Kiril Petkov hükümetinin koalisyon ortağı olan Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) lideri Korneliya Ninova, parlamentoda yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Rusya'nın getirdiği koşulları kabul etmesini istedi.

Ninova, diplomatik ilişkilerinin kesilmesi durumunda Bulgaristan'ın petrol ve nükleer yakıt alamayacağını söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunda muhalefette olan ve Rusya'nın çıkarlarını koşulsuz savunan Yeniden Doğuş partisinin lideri Kostadin Kostadinov, 70 Rus diplomatın kovulmasıyla ilgili karara itiraz edeceklerini ve suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Komünist kökenli BSP'nin adayı olarak seçilen Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Mitrofanova'nın tutumuna yakın tavır sergileyerek, Cumhurbaşkanlığına "istenmeyen kişi" ilan edilen 70 diplomatın "casusluk yaptıkları" yönünde bilgi iletilmediğini aktardı.

Radev, "Bu karar, Bulgaristan'ın Moskova'daki diplomatik temsilciliğini de olumsuz etkileyebilir" dedi.

Petkov, dün istifa etmişti

Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin başbakanı Kirili Petkov, 28 Haziran'da Rusya Federasyonu'nun Sofya'da görev yapan 70 diplomatını "istenmeyen kişi" ilan ederek sınır dışı edeceklerini duyurmuştu.

Petkov, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "(3 Temmuz) Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : Rusya Petkov Bulgaristan
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