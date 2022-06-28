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28 Haziran 2022 Salı 21:00:00 - Güncelleme:28 Haziran 2022 Salı 21:00:00

Bulgaristan 70 Rus diplomatı sınır dışı ediyor

Kaynak: AA

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Bulgaristan'da dün istifa eden hükümetin Başbakanı Kirili Petkov, Rusya Federasyonu'nun Sofya'da görev yapan 70 diplomatını ‘istenmeyen kişi" ilan ederek' sınır dışı edeceklerini duyurdu.

Petkov, parlamentoda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pazar günü 70 kapasiteli bir Rus uçağının dolu bir şekilde Moskova seferine çıkmasını bekliyoruz." dedi.

Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, "Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece 'paravan olarak' kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir." dedi.

İkili ilişkilerdeki gerginlik

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başından bu yana Bulgaristan-Rusya ilişkileri donma noktasına gelmişti.

Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Osmanlı-Rus savaşının sonu ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının 144. yıl dönümünün kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı'nda, Bulgaristan'ın Osmanlı'dan egemenlik mücadelesini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti.

Ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Mitrofanova'ya istenmeyen kişi ilan edilen bazı diplomatların listesini içeren bir nota takdim etmişti.

Rusya Federasyonu'nun Bulgaristan'da güçlü bir lobiye sahip olmasına rağmen, Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede "casusluk yaptıkları gerekçesiyle" 10'u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Başbakan Kiril Petkov nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'da Bulgar diplomatların sayısı 10'un altına düşerken, Moskova'nın Sofya'da en az 114 diplomat bulundurduğunu söylemişti.

Bulgar basını Rusya'nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi öngörülen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü.

Etiketler : bulgaristan rusya savaş diplomat
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