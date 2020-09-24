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24 Eylül 2020 Perşembe 08:28:00 - Güncelleme:24 Eylül 2020 Perşembe 08:28:00

Bulgaristan 2 Rus diplomatın ülkeyi terk etmelerini istedi

Kaynak: AA

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Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, ülkede akredite edilmiş iki Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki 2 Rus diplomatın "istemeyen kişi" ilan edildiği ve bununla ilgili talimatın Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğine verildiği belirtildi.

Açıklamada, diplomatların ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre verildiği bildirildi.

Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcısı Ivan Geshev, 'ajanlık' iddialarıyla sınır dışı edilen iki Rus diplomat hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Geshev, "Yargılama öncesi soruşturmada 2016'dan günümüze kadar Rusya Federasyonu'nun iki vatandaşının Bulgar ordusunu modernize etme planları hakkında bilgi almak için istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Amaçları, resmi ve devlet sırları dahil olmak üzere toplanan bilgileri Moskova'daki Rus askeri istihbaratına aktarmaktı" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Ocak ayında Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, iki Rus diplomatın 'ajanlık şüphesi' ile sınır dışı edildiklerini duyurmuştu.

Bulgaristan Başsavcılığı iki diplomat hakkında ön soruşturma başlatmış ancak dava diplomatik dokunulmazlık nedeniyle askıya alınmıştı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, kimliği belirtilmeyen diplomatlardan birinin başkent Sofya'daki Rusya Büyükelçiliği'nde görevli olduğu, diğerinin ise Rusya ticaret misyonunda görev yaptığı belirtilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise Bulgaristan'ın diplomatları sınır dışı etme kararını 'düşmanca ve kışkırtıcı' bir adım olarak değerlendirmişti.

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