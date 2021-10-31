VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den dikkat çeken Squid Game yasağı!
İran'dan gündemi sarsacak iddia!
Şimdiye kadar hiç görülmemişti! Koronavirüs oraya da sıçradı
Kuzey Kore liderinden kıtlık çağrısı: Siyah kuğu yiyin
Kürsüde BM raporunu yırttı!
Kaynak yaptı... Bakan Varank'tan fabrika ziyareti
Roma'da kritik zirve! Önemli konular masada
BES'i çocuklar besledi
O terörist Erivan'da
Asgari ücretli, emekli ve esnaf için iyi haber
"Kuvvetli Yağışa Dikkat!"
Tarkan ve Kurt!
Gülşen konserinde şoke eden hakaret
New York'ta kafa dağıtıyor
Dengesiz havalarda bağışıklığı portakal suyuyla koruyun
‘Süper Grip'te antibiyotik kullanımı zirve yaptı
Tarçın çayı ağrıları azaltıyor Balla karıştırmak etkisini artırır
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 31 Ekim
Pandemide acile gitmeden önce bu belirtilere dikkat
Türkiye, Yemen'deki bombalı saldırıyı kınadı
Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek
Çavuşoğlu'ndan SİHA açıklaması!
Marmaray'dan 'seferlerde aksama' açıklaması
Türkiye de imzaladı! G-20 zirvesinde vergi kararı
31 Ekim 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2021 Pazar 10:02:00

''Bu haydut devleti durdurmalıyız''

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM İnsan Hakları raporunu yırttı. Hamas, uluslararası toplumu İsrail'in BM temsilcisi Erdan'a karşı adım atmaya çağırdı.

Erdan'ın, BM İnsan Hakları Konseyi'nin İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları kınayan raporunu yırtmasının ardından Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Gilad Erdan'ın raporu yırtması, siyonist işgal devletinin uluslararası kurumlarla ilişkilerinde caydırıcı adımlar atılmasını gerektiren iddialı davranışlarının bir yansımasıdır." ifadelerini kullanan Kanu, "Dünyanın çifte standart politikasına son vermesi, bu haydut devleti durdurması ve liderlerini halkımıza karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : BM İnsan Hakları Konseyi İsrail Gilad Erdan
Ünlüler çocuklarıyla izledi

Ünlüler çocuklarıyla izledi
Setlere daha var

Setlere daha var
Baba oluyor

Baba oluyor
Evlilikte çok uçtum!

Evlilikte çok uçtum!
Kimse zorla evlendirmiyor

Kimse zorla evlendirmiyor
300 gül jesti

300 gül jesti
Oyuncu olmak doğru kararmış

Oyuncu olmak doğru kararmış
42 yaş mutluluğu

42 yaş mutluluğu
‘Sana Söz'de korona paniği

‘Sana Söz'de korona paniği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER