"Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından kameraların karşısına geçerek, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Trump destekçilerinin Kongre'yi basmasının ardından, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" ifadelerini kullandı. Biden, Başkan Trump'a çağrı yaparak, "Ulusal televizyona çık ve yemini tut. Anayasa'yı savun" ifadelerini kullandı.
Başkentte yaşananların gerçek Amerika'yı yansıtmadığını belirten Biden, "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin" dedi.
Joe Biden, Başkan Trump'a çağrı yaparak, "Ulusal televizyona çık ve yemini tut. Anayasa'yı savun" ifadelerini kullandı.
- "Bu bir kalkışmadır" dedi ve ekledi... Joe Biden'dan sert açıklama!
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