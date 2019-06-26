Brüksel'de savunma bakanları toplantısı

NATO üyesi 29 ülkenin savunma bakanları, savunma harcamaları, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Antlaşması ve Afganistan gibi konuları görüşmek üzere 2 günlük toplantı için bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelecek. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil edeceği toplantıya ilişkin habercilere açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ana gündem maddelerinden birinin savunma harcamaları ve yük paylaşımı olacağını açıkladı.

İRAN GÜNDEME GELECEK

Stoltenberg, İran konusunun NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündem maddesi olmadığını ancak hem toplantı kapsamında hem de ikili görüşmelerde ele alınacağını kaydetti. ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper'in ilk kez katılacağı Savunma Bakanları Toplantısı'nda müttefiklere konuya ilişkin bilgi vereceğini aktaran Stoltenberg, tüm üyelerin İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinden ve füze programından endişe duyduğunu ifade etti.