"Asrın felaketi" sonrası Belçika'daki dayanışmayı anlattı

Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'daki Türklerin yanı sıra Belçika halkı ve hükümetinin büyük hassasiyetle dayanışma gösterdiğini belirterek vatandaşların yapmak istediği yardımlarla ilgili bazı hassasiyetlere dikkati çekti.

Uysal, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Belçika'da yaşayan Türklerin ve Belçika halkı ile hükümetinin gösterdiği dayanışma ve yardımlarla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

"Vatandaşlarımız ve Belçikalı gönüllülerden gelen yardım tekliflerini tek tek dikkate alıyor hepsini mümkün olan en kısa sürede yanıtlamaya çalışıyoruz. Bu hususta hem vatandaşlarımıza hem de Belçikalılara destek ve hassasiyetleri için canıgönülden teşekkürlerimizi sunarız." ifadelerini kullanan Uysal, büyükelçiliğin yardımların doğru zamanda doğru yere ulaşmasını sağlamak için çalıştığını vurguladı.

Uysal, şöyle devam etti:

"AFAD'dan aldığımız bilgiler doğrultusunda, Brüksel ve Anvers Başkonsolosluklarımızla birlikte, yerel makamların ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle yardım operasyonlarını yürütüyoruz. Yardımda bulunmak isteyen kişiler, internet sitemizden bulabilecekleri resmi e-posta adresimize yardımda bulunmak istedikleri hususları ve irtibatlarını gönderebilirler. İhtiyaç doğrultusunda kendileri ile doğrudan iletişime geçilmektedir."

NAKDİ YARDIMLAR



Nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşların AFAD başta olmak üzere yetkili devlet kurumlarının hesaplarına gönderim yapmaları çağrısında bulunan Uysal, "Bunun için, büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımızın sosyal medya hesaplarının yanı sıra ilgili kurumların internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını takip etmeleri uygun olacaktır." dedi.

AYNİ YARDIMLAR



Uysal, vatandaşların yapacağı malzeme yardımları için Belçika'da ikisi Brüksel (Expo alanı Palais 11 Salonu ve Saint-Josse ilçesi Rue Merinos 1B) ve biri Anvers'te (ACT Group Depolama Tesisleri) olmak üzere 3 toplama merkezi oluşturulduğunu, merkezlere ilişkin detayların yine büyükelçilik ve başkonsoloslukların sosyal medya hesaplarında yer aldığını bildirdi.

Büyükelçi Uysal, "Bundan sonraki süreçte, kışlık çadır, ısıtıcı, battaniye, uyku tulumu ve jeneratör ihtiyaçlarının öncelik arz ettiği ilgili makamlarımızca bildirilmiştir." ifadelerini kullandı.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR



Büyükelçi Uysal, yapılacak yardımlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları şöyle paylaştı:

"Vatandaşlarımızın başkonsolosluklarımızca yapılan duyuruları takip ederek, yardım paketlerini hazırlamalarında büyük fayda vardır. Vatandaşlarımızdan yardım kolilerini iletirken, kullanılmış ve ikinci el eşya koymamalarını, malzemeleri temiz ve kolilenmiş şekilde, içeriği de listelenmiş olarak depolama merkezlerine teslim etmeleri önemle rica olunur. Halihazırda toplama merkezlerimizde vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanan yardım paketleri afet bölgesinden tarafımıza acil olarak bildirilen ihtiyaç listesi kapsamında tasniflenmektedir."

Vatandaşlara münferit olarak başlatmak istedikleri yardım girişimlerinden büyükelçiliği haberdar etmeleri çağrısında bulunan Uysal, "Yardım operasyonlarının eş güdümü ve aksaklıkların önlenmesi için büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluklarımızın yönlendirmeleri büyük önem taşımaktadır. İyi niyetle başlatılan yardım operasyonları, etkili sonuca ulaşabilmekte ve acil ihtiyaçlara çare olmaktadır." diye konuştu.

ŞİMDİYE KADAR YAPILAN YARDIMLAR



Uysal şimdiye kadar, Brüksel'den 18, Anvers'ten 6 tır olmak üzere toplam 24 tırın yola çıktığını ve 12 tırın daha çıkmasının planlandığını bildirdi.

Karayolunun yanı sıra havayoluyla da yardımların ulaştırıldığını belirten Uysal, dün ilk THY uçağının Adana'ya ulaşarak sahadaki yardım çalışanlarına kolileri teslim ettiğini ifade etti.

BÜYÜKELÇİLİĞİN BİLGİLENDİRMESİ ÜZERİNE BELÇİKA'DAN SAHRA HASTANESİ GİRİŞİMİ



Büyükelçi Uysal, depremler sonrasında AFAD'ın Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre dördüncü seviye afet ilan ederek kentsel arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım çağrısında bulunması üzerine, söz konusu çağrıyı büyükelçilik olarak Belçika makamlarına bildirdiklerini söyledi.

İhtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin ayrıntılı listesinin de paylaşıldığını belirten Uysal, Belçika Dışişleri Bakanlığının konuya büyük bir hassasiyet gösterdiğini vurguladı.

Uysal, Belçika'nın sağlayabileceği en faydalı yardımı tespit etmek ve ilgili Belçika kurumlarıyla eş güdümünü sağlamak amacıyla büyükelçiliğin yanı sıra Belçika Federal Sağlık Bakanlığı, Federal Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı Federal Yardım Servisi, Belçika İlk Yardım ve Destek Ekibi (B-FAST) birimlerinin de katıldığı bir toplantı düzenlediğini aktardı.

Toplantıda muhataplarına afetin yarattığı tahribat ve başta arama kurtarma ekipleri olmak üzere acil ihtiyaçlara ilişkin ayrıntılı bilgi verdiğini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Toplantıda ortaya çıkan sonuca göre, aynı gün ülkemize '2. Tip Acil Sağlık Ekibi' gönderilmesi konusunda bir prensip kararı alınmış, bunun 80 kişilik bir sahra hastanesinden oluşacağı ve tıbbi ihtiyaç listemiz çerçevesinde hazırlanan insani ve tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri bir uçağın ülkemize gönderilmesinin planlandığı büyükelçiliğimize bildirilmiştir."

Uysal, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in 7 Şubat'ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aradığını, B-FAST'in ülkemize tıbbi yardım, sahra hastanesi ve 10.000 adet uyku tulumunun tahsis edildiğini açıkladığını Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder'in de, yerel lojistik destek için A400M askeri uçağı sağlandığını duyurduğunu ifade etti.

Uysal, 8 Şubat'ta B-FAST yardım ekibinin keşif yapmak ve ihtiyacı tespit etmek üzere Brüksel'deki Melsbroek Askeri Havalimanı'ndan İncirlik Hava Üssü'ne yola çıktığını, geri kalan ekip üyeleri ile diğer araç-gereç ve malzemelerin intikalinin, gelecek günlerde gerçekleştirilecek uçuşlarla peyderpey sağlanacağının öğrenildiğini dile getirdi.

Büyükelçi Bekir Uysal, Belçika ulusal televizyon kanallarından konuya ilişkin bilgiler verdiğini, uçağın kalkışı öncesinde Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib ve İçişleri Bakanı Annalies Verlinden ile havaalanında görüşerek, Belçika'nın sergilediği dayanışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini dile getirdi.

BELÇİKA'NIN NAKDİ YARDIM TAAHHÜTLERİ



Belçika'nın nakdi yardımlara ilişkin taahhütlerine ilişkin de bilgi veren Büyükelçi Uysal, şunları aktardı:

"Belçika Federal Kalkınma İşbirliği ve Büyükşehirlerden Sorumlu Bakan Caroline Gennez 8 Şubat'ta 5 milyon avroluk insani yardım taahhüdünde bulunduğunu, yardımın 4 milyon avroluk kısmının çatışma bölgesinde ihtiyaç sahipleri için Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye için sınır ötesi fonuna gideceği, 1 milyon avroluk kısmının ise Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonunun (IFRC) Afet Müdahale Acil Durum Fonu'na (DREF) gideceğini açıklamıştır."

BELÇİKA, AB VE NATO MAKAMLARININ TAZİYE MESAJLARI



Büyükelçi Uysal, Belçika Kralı Philippe, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Temsilciler Meclisi Başkanı Eliane Tillieux, İçişleri Bakanı Annelies Verlinden ve daha pek çok üst düzey devlet yetkilisinin Türk muhataplarına taziyelerini ilettiğini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in büyükelçilikte açılan taziye defterini imzaladığını belirten Uysal, pek çok AB ve NATO yetkilisiyle Belçika'daki kordiplomatik mensuplarının da mesajlarla taziyelerini ilettiklerini aktardı.

BELÇİKALI GÖNÜLLÜLERİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI



Uysal, Belçikalı gönüllülerin arama kurtarma çalışmalarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Depremin ardından Büyükelçiliğimizle iletişime geçerek, yönlendirmelerimiz doğrultusunda profesyonel ekipmanlarıyla birlikte deprem bölgesine intikal eden sivil bir Belçikalı arama kurtarma ekibi, şimdiye kadar üçü bebek olmak üzere 9 kişiyi canlı olarak enkazdan çıkararak, hepimize umut ışığı olmuştur."