Brezilya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla konser verildi

Etkinlik, Sao Paulo Başkonsolosluğu ve Sao Paulo Belediyesi Kültür Sekreterliği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası Flüt Sanatçısı Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları'nın Brezilyalı piyanist Lucas Gonçalves eşliğinde verdiği konserde, tanınmış Türk ve Brezilyalı bestecilerin eserleri seslendirildi.

Sao Paulo Başkonsolosu Gürsel Evren, konserin hazırlanmasına katkılarda bulunan Sao Paulo Belediyesi Kültür Sekreterliğine teşekkür ederek, etkinliğin Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Sanatçı Bayramoğulları da Brezilya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Lucas ile güzel bir konser verdik, buraya gelmemize destek olan Sayın Evren Bey'e ve konsolosluk çalışanlarına teşekkür ediyorum." dedi.

Konser sırasında Bayramoğulları, Aşık Veysel'in bir eserini yakın zamanda vefat eden Lizbon Büyükelçisi Murat Karagöz'e ithaf etti.