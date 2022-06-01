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01 Haziran 2022 Çarşamba 07:24:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 07:24:00

Brezilya'da şiddetli yağışların neden olduğu afetlerde ölenlerin sayısı 100'e çıktı

Kaynak: AA

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Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e çıktığı açıklandı.

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, bölgede sağanağın tetiklediği doğal afetler sebebiyle 25 Mayıs'tan bu yana 100 kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

Kayıp 16 kişi için arama kurtarma çalışmalarının, Vila dos Milagres, Jardim Monteverde, Curado IV, Areeiro, Jaboatao Centro ve Paratibe bölgelerinde 436 profesyonelin katılımıyla devam ettiği bildirildi.

Afetler sebebiyle yaklaşık 6 bin 200 kişinin yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığı ve eyalet çapında acil durum ilan edilen kentlerin sayısının 24'e çıktığı açıklandı.

Brezilya'nın doğusunda bulunan Pernambuco eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, eyaletin çeşitli yerlerinde toprak kaymaları ve sel baskınlarına sebep olmuştu.

Etiketler : Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği SL ÖLÜ Brezilya
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