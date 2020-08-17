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17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 09:48:00

Brezilya ve Hindistan'da ağır bilanço

Kaynak: AA

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da son 24 saatte 57 bin 981 vaka, Brezilya'da ise son 24 saatte vaka sayısı da 23 bin 101 vaka tespit edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen üçüncü ülke Hindistan'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 941 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 941 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 50 bin 921’e çıktı.

Vaka sayısı son 24 saatte 57 bin 981 artarak 2 milyon 647 bin 663’e ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar virüse rastlanan 1 milyon 919 bin 842 kişi iyileşti.

BREZİLYA

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte 620 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 620 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 852’ye, vaka sayısı da 23 bin 101 artarak 3 milyon 340 bin 197’ye yükseldi.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu, ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 699 bin 493 vaka ve 26 bin 852 virüs kaynaklı ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 432 bin 456 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

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