Brezilya 'İsrail- Filistin' gündemiyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracak
Kaynak: TRT Haber/ AFP
Brezilya, İsrail- Filistin gerginliği nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracağını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanı Brezilya, İsrail ve Gazze Şeridi'nde artan şiddete çözüm bulmak için kurumu acil toplantıya çağıracağını duyurdu ve itidal çağrısında bulundu.
Brezilya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, taraflara "durumu tırmandırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu.
"AKSA TUFANI" OPERASYONU
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.
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