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07 Ekim 2023 Cumartesi 19:09:00 - Güncelleme:07 Ekim 2023 Cumartesi 19:09:00

Brezilya 'İsrail- Filistin' gündemiyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracak

Kaynak: TRT Haber/ AFP

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Brezilya, İsrail- Filistin gerginliği nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi dönem başkanı Brezilya, İsrail ve Gazze Şeridi'nde artan şiddete çözüm bulmak için kurumu acil toplantıya çağıracağını duyurdu ve itidal çağrısında bulundu.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, taraflara "durumu tırmandırmaktan kaçınmaları" çağrısında bulundu.

"AKSA TUFANI" OPERASYONU

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Etiketler : filistin devleti israil çatışma BM Güvenlik konseyi
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