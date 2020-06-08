08 Haziran 2020 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:08 Haziran 2020 Pazartesi 08:18:00
Brezilya engel olamıyor! Ürküten korona haberi
Kaynak: AA
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Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi öldü.
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1382, Meksika'da 188 kişi öldü.
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