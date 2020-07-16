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16 Temmuz 2020 Perşembe 00:01:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 00:01:00

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro ikinci kez koronavirüs pozitif!

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Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ikinci Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

Brezilya'ya konuşan Bolsonaro, karantinada kalmaktan sıkıldığı için salı sabahı yaptırdığı yeni Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Brezilya'da başlangıcından bu yana salgını küçümseyen tavırlarıyla bilinen Bolsonaro, 7 Temmuz'da kendisinde Kovid-19 tespit edilmesinin ardından devlet başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunuyor ve çalışmalarını buradan yürütüyor.

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Bolsonaro, dün yaptığı açıklamada, kendisini iyi hissettiğini, karantinada kalmaktan çok sıkıldığını ve yeni bir Kovid-19 testi yaptıracağını açıklamıştı.

Geçen hafta Kovid-19 testi pozitif çıkan Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını bildirmişti.

Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti.

Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ekonomik tedirginliklerle ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.

Dünyada, ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olarak öne çıkan Brezilya'da 74 bin 133 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 926 bin 824 kişide görüldü.

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