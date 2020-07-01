Brexit sonrası yeni kriz! Kabul edilemez!

AB Komisyonu'nun Brexit baş müzakerecisi olan Michel Barnier, Britanya'nın Londra finans piyasası City of London'a Avrupa Birliği ortak pazarına erişim imkanı verilmesi yönündeki teklifinin "kabul edilemez" olduğunu, çünkü bunun Britanya'nın yükümlülükler olmadan AB ortak pazarının faydalarından yararlanmaya devam etmesi anlamına geleceğini söyledi.

BRİTANYA'NIN REKABETTE AVANTAJ ELDE EDECEĞİNDEN ENDİŞE EDİYORLAR

Avrupalı politika yapıcılar, Britanya'nın AB'den ayrıldıktan sonra finansal kuralları gevşeterek rekabette avantaj elde edeceğinden endişe ediyorlar. Ancak Britanya, AB'nin ortaya koymuş olduğu yüksek standartlı denetim, gözetimi sürdüreceğini ifade ediyor.

Eurofi konferansında konuşan Barnier, Britanya'nın AB finansal hizmetler faaliyetlerinin Londra'dan yürütülmeye devam edilmesini kolaylaştırmaya, kıta Avrupasında minimum operasyon ve personel ile bunu sağlamaya çalıştığını savundu. Barnier, "Britanya'nın bu teklifi kabul edilemez. Üye ülkelerin veya Avrupa Parlamentosu'nun bunu kabul etmesinin yolu yok" diye konuştu.