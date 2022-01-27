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27 Ocak 2022 Perşembe 00:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 00:30:00

Brent petrolün varil fiyatı 8 yıldır ilk kez 90 doları gördü

Kaynak: AA

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Brent petrolün varil fiyatı, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artmasıyla 2014'ten bu yana ilk kez 90 dolara ulaştı. Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Küresel petrol talebindeki toparlanma devam ederken jeopolitik gerilimlerin muhtemel arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili oldu.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2'ye yakın değer kazanarak ekim 2014'ten bu yana ilk kez 90 doları gördü.

Batı Teksas türü ham petrolün varili de yüzde 2'nin üzerinde artarak 87,45 dolara yükseldi.

Yükselişi Rusya - Ukrayna gerilimi destekliyor

Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim petrol fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptırım uygulanabileceğini söylemişti.

Etiketler : küresel petrol talebi ABD Joe Biden
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