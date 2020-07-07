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07 Temmuz 2020 Salı 13:01:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 13:01:00

Boşnak Ulusal Konseyinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu

Kaynak: AA

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Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Curic, Kovid-19 salgınının yayıldığı Sancak bölgesine Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzeme yardımı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Sırbistan'daki Boşnak Ulusal Konseyi (BNV) Başkanı Jasmina Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Curic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak'ın salgın nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiğini ve bölgedeki imkanların kısıtlı olduğunu belirterek, "Gönderdiğiniz tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman yardımı bölge halkı için çok önemli. Yardımlarınız bize güven veriyor." ifadesini kullandı.

Bu dayanışma örneğinin, Sancak halkı ile Türkiye'deki Sancak kökenli Boşnakların Türkiye, Sırbistan ve Karadağ arasında yıkılmaz bir köprü olduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayan Curic, yardımların, Türkiye'nin ihtiyaç sahibi ülkelerle dayanışma içinde olduğunun en önemli göstergesi olduğunun altını çizdi.

Curic, Sancak bölgesine gönderilen yardımın Kovid-19 salgınının etkilerini azaltacağı değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bu arada, Sancak bölgesindeki durumun geçen ay sonuna doğru kötüleşmesinin ardından Curic, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup göndererek bölge için acil yardım talebinde bulunmuştu. Yardım çağrısına kısa sürede cevap veren Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 4 Temmuz'da Sancak bölgesine maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük göndermişti.

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