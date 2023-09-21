VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron, İngiltere Kralı Charles'ı ağırladı
TCMB faiz kararını bugün açıklayacak
Polonya, Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini açıkladı
Dışişleri'nden Yemen'deki barış sürecine ilişkin açıklama... "Memnuniyetle karşılıyouz"
Yaptırımlar 24 Eylül'de başlıyor... Göç İdaresi'nden İstanbul'daki sığınmacılar hakkında açıklama
Fas, deprem haberlerinden dolayı Charlie Hebdo ile Liberation'ı şikayet etti
21 Eylül 2023 Perşembe 00:10:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 00:10:00

Bosna Hersek'teki Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışının 20'nci yılında tören düzenlendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bosna Hersek'teki savaş zamanında 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin hayatını kaybettiği Srebrenitsa soykırımının kurbanları anısına yaptırılan Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışının 20'nci yılı kapsamında tören düzenlendi.

Soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı, Srebrenitsa Anıtı ve savaşta Birleşmiş Milletler (BM) askerleri tarafından üs olarak kullanılan akümülatör fabrikasından oluşan Srebrenitsa Anıt Merkezi'nin açılışının 20'nci yılı kapsamındaki törene Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt ve Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic ve çok sayıda davetli katıldı.

Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcısı Hamdija Fejzic, konuşmasında, Merkezin soykırımda yaşananların belgelendirilmesi adına önemli bir kuruluş olduğunu ifade ederek soykırımın hâlâ inkar edildiğini belirtti.

Soykırımın tanıklarından Hasan Hasanovic, ikizi ve babasını soykırımda kaybettiğini söyleyerek "Bugün ne yapıyorsam soykırım kurbanları için yapıyorum. Kim tarafından ve nasıl öldürüldükleri bilinmeli." dedi.

Srebrenitsa Anıt Merkezi Müdürü Emir Suljagic ise soykırımı yaşayanların o günleri anlatmaya devam etmesi gerektiğini, merkezin soykırım günlerine tüm gerçekliğiyle ışık tuttuğunu söyledi.

Törene eski ABD Başkanı Bill Clinton da video konferansla katıldı.

Bu arada, Yüksek Temsilci Schmidt, Srebrenitsa Anıt Merkezi'ndeki törenden önce düzenlediği basın toplantısında, Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta soykırım ve insanlığa karşı suçtan hüküm giymiş kişilerin kamuda görev yapmaması yönünde karar çıkaracağını duyurdu.

SARAYBOSNA'DA ANMA PROGRAMI

Öte yandan, başkent Saraybosna'da, Srebrenista'daki soykırımın 28'inci yılında, "Gerçek ve Umudun Çiçeği" anma programı düzenlendi.

Tarihi Vijecnica Kütüphanesi önünde, Adresim Srebrenitsa Derneği tarafından Saraybosna Belediyesi katkılarıyla düzenlenen programda soykırımda hayatını kaybeden 8 bin 372 Boşnak sivili temsilen küçük tabutlar kurulurken Tuzla Sanat Akademisi öğrencileri ile Srebrenitsalı çocuklar performans sergiledi.

Programa Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de katıldı.

SREBRENİTSA'DA NELER YAŞANDI?

Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

Kimliği tespit edilen soykırım kurbanları her yıl 11 Temmuz'da düzenlenen törenle Potoçari Anıt Mezarlığında toprağa verilirken bugüne kadar 6 bin 751 soykırım kurbanı defnedildi.

Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesi bulunamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

Etiketler : bosna hersek srebrenitsa anıt merkezi tören
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX