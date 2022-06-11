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11 Haziran 2022 Cumartesi 00:28:00 - Güncelleme:11 Haziran 2022 Cumartesi 00:28:00

Bosna Hersek'te sel: Ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

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Bosna Hersek'te etkisini sürdüren şiddetli yağış sonucu birçok kentte sel meydana geldi.

Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Celic'te nehir taşarken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

Celic Belediye Başkanı Admir Hrustanovic, durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek, yağışın gece boyu devam edeceğini ve ekiplerin alanda olduğunu söyledi.

YAĞIŞLARIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Tesanj'da da birçok ev su altında kaldı. Belediye Başkanı Suad Huskic, can kaybının olmadığını, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Ülke genelinde etkili olan yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Etiketler : Bosna Hersek ev ve iş yerleri su baskını
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