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12 Şubat 2023 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 14:00:00

Bosna Hersek, "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgelere yardım elini uzatıyor

Kaynak: AA

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Bosna Hersekliler, Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenenlere yardım için seferber oldu.

Bosna Hersek'in başkentindeki Saraybosna Eğitimi Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) ülkenin yardım toplama merkezi haline gelirken, farklı etnik kökenlerden gönüllüler depremzedelere gönderilecek paketlerin hazırlanması için azimle çalışıyor.

IUS'de 15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan ve İngilizce Hazırlık Okulunda Başarı Danışmanlığı görevini üstlenen Mehtap Özer-İsovic ve IUS öğrencileri, toplanan yardımlar ve deprem bölgesine yönelik düşüncelerini anlattı.

Özer-İsovic, "Türkiye'de yaşanan deprem afetinden sonra Saraybosna'daki Türk vatandaşları ve Türk kurumları da bir seferberlik örneği gösterip el ele verdiler. Kapasitesi ve hacmi gereği IUS'nin spor salonunun yardımların toplanma alanı olarak kullanılabileceğine karar verildi." diye konuştu.

IUS öğrenci ve mezunlarının yardımlar hususunda büyük bir dayanışma gösterdiğini kaydeden Özer-İsovic, "Gönüllülerimiz 250-300'ü geçti. Bir cümlemizle hemen koşuyorlar ve yardıma geliyorlar. Bugün de burada görüldüğü gibi, hepsi el ele vermiş durumda." dedi.

Özer-İsovic, Bosna Hersek'in küçük şehirleri de dahil hemen tüm şehirlerinden gönderilen yardımların IUS'ye getirildiğini, buradaki spor salonuna taşındığını ve gönüllüler tarafından tasnifinin yapıldığını kaydetti.

Sadece kullanılmamış yeni ürünleri kabul ettiklerinin altını çizen Özer-İsovic, "Eşyalar büyüklüklerine, yaş gruplarına, cinsiyete göre kutulanıp önümüzdeki günlerde tırlarla Türkiye'ye gönderilecek." ifadelerini kullandı.

GÖNÜLLÜLER ARASINDA BİRÇOK ÜLKEDEN ÖĞRENCİLER VAR

Özer-İsovic, "IUS'de birçok milletten öğrenci okuyor ve buradaki gönüllüler arasında sadece Türkler değil, Boşnak öğrenciler, Afrika ve Balkan ülkelerinden ve hatta Uzak Doğu ülkelerinden öğrenciler var. Birlikte çok büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar." şeklinde konuştu.

Yardım kampanyasının dün başlatıldığına dikkati çeken Özer-İsovic, toplanan ürünleri şöyle anlattı:

"Tıbbi malzemeler, dezenfektan, alçı yapımında kullanılan malzemeler, kıyafetler, battaniyeler, uyku tulumları, temizlik malzemeleri, bebek bezi, mama ve biberonlar gibi ürünler geldi ve gelmeye de devam ediyor."

IUS'Lİ İSMAİL KİRİŞÇİ DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Bölgedeki depremzedeler arasında 71 IUS öğrencisinin ve ailelerinin bulunduğunu ifade eden Özer-İsovic, IUS öğrencilerinden İsmail Kirişçi'nin cansız bedeninin Hatay'da enkaz altından çıkarıldığını ve bu durumdan son derece üzüntülü olduklarını ifade etti.

Özer-İsovic, depremzede IUS öğrencilerinin Saraybosna'ya gelmeye başladıklarını ve hepsiyle bire bir ilgilendiklerini, bu öğrencilerin maddi ve manevi anlamda ihtiyaç duyduğu tüm desteği sağladıklarını kaydetti.

GÖNÜLLÜLER TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYOR

IUS'de Mimarlık birinci sınıf öğrencisi Armin Ribic, "Türkiye'den birçok arkadaşı olan biri olarak, Bosna Hersek'te en fazla yapabileceğim şeyin buradan yardım etmek olduğunu düşünüyorum ve bu sebeple burada, birçok şehri depremden etkilenmiş olan Türkiye'ye yollanacak kutuların paketlenmesi için yardım ediyorum." dedi.

IUS Görsel Sanatlar Fakültesi öğrencisi İfeta Neimarlija da Türkiye'deki depremzedelere yardım edebilmek için çalıştığını ifade ederek "Bu yardımların faydalı olacağını ve Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun düzeleceğini umuyorum." diye konuştu.

Etiketler : asrın felaketi deprem kahramanmaraş bosna hersek yardım

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