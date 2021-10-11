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11 Ekim 2021 Pazartesi 12:31:00 - Güncelleme:11 Ekim 2021 Pazartesi 12:31:00

Borrell'den çarpıcı itiraf: Ya başımızı kuma gömeceğiz ya da bölgesel bir aktör olmak için daha proaktif olmanın yollarını bulmalıyız

Kaynak: star.com.tr

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AB'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünün giderek azaldığına dikkat çeken AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, 'Avrupalılar, olayları kendimiz yönlendirmek ve şekillendirmek yerine, uluslararası ilişkilerde bir oyuncu değil, giderek daha fazla bir nesne haline gelme, başkalarının kararlarına tepki verme riskiyle karşı karşıya.' dedi.

AB'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, Avrupa'nın uluslararası ilişkilerdeki rolünün azalmakta olduğunu ve Avrupa Birliği'nin hem Avrupa hem de NATO güvenlik kapasitelerini güçlendirmek için çalışması gerektiğini söyledi.

Borrell bir blog makalesinde, "Birincisi, Çin'in yükselişine ve atılganlığına karşı güçlendirilmiş bir tepkiye tanık oluyoruz, ki buna AUKUS örneği iyi bir örnektir. İkincisi, Rusya ve diğerleri gibi aktörlerin eylem marjlarını ve etki alanlarını artırmaya çalıştığı çok kutuplu bir dinamik görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın jeostratejik gelişmelere tepki vermesinin iki yolu olduğunu öne süren Borrell, 'Ya başımızı kuma gömeceğiz ya da bölgesel bir aktör olmak için daha proaktif olmanın yollarını bulmalıyız.' dedi.

Borrell, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupalılar, olayları kendimiz yönlendirmek ve şekillendirmek yerine, uluslararası ilişkilerde bir oyuncu değil, giderek daha fazla bir nesne haline gelme, başkalarının kararlarına tepki verme riskiyle karşı karşıya. AB olarak her zamanki eğilimimizden kaçınmamız gerekiyor.

NATO MU, AB GÜVENLİK KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ Mİ?

Avrupa'nın kendi güvenlik kapasitesini mi güçlendirmesi, yoksa NATO'da mı güçlendirme gerektiğine dair soyut ve bölücü bir tartışma olduğunu belirten Borrell, 'Açıkça her ikisini de yapmamız gerekiyor.' dedi.

Borrell, bu konuları ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Washington'a gitmeyi planladığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

'Son yıllarda defalarca dile getirildiği ve Afganistan'dan geri çekilme ve AUKUS dahil olmak üzere son gelişmelerin gösterdiği gibi, Amerikalı dostlarımız biz Avrupalıların daha fazla sorumluluk üstlenmesini bekliyor.'

Borrell, bu konuyu Blinken ile bir bitirmeyi planladığını söyledi.

Borrell'e göre, Avrupa'nın 2030 yılına kadar güvenlik ve savunma stratejisini ortaya koyacak olan AB'nin yeni Stratejik Pusula planı, bu yılın sonundan önce hazırlanacak.

Etiketler : Josep Borrell ab abd nato
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