Borrell: Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız
Kaynak: AA
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Ukrayna'ya askeri yardımlarının toplam miktarını 2,5 milyar euroya çıkardığını duyurdu. Borrell, "Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var, onları biz sağlayacağız" açıklamasını yaptı.
Avrupa Birliği (AB) Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, 500 milyon euroluk ek paketin kabul edildiği bildirildi.
Avrupa Barış Fonu'ndan sağlanan yardımla ilgili açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "AB, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'ya verdiği desteğe odaklı ve kararlı olmaya devam ediyor. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı var. Onları biz sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
AB, ilk yardım paketini savaşın 4'üncü gününde açıklamıştı.
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