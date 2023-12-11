11 Aralık 2023 Pazartesi 19:59:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 19:59:00
Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te yeni yasa dışı yerleşime onay vermesini kınadı
Kaynak: AA
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Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin İsrail'in Doğu Kudüs'te 1700 yeni yasa dışı yerleşime onay vermesinden endişeli olduğunu belirterek kararı kınadı.
Ayrıntılar geliyor...
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