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22 Ocak 2021 Cuma 23:09:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 23:09:00

Boris Johnson: Yeni tür virüs daha ölümcül

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Başbakan Boris Johnson, koronavirüsün ülkede görülen türünün daha ölümcül olabileceğini belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da düzenlediği basın toplantısında, "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var." açıklamasında bulundu.

Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı koronavirüs türü olduğunu belirtti.

"YÜZDE 30-70 DAHA KOLAY BULAŞIYOR"

İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı.

Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

"KESİNLİKLE DAHA FAZLA ENDİŞE VERİCİ"

Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.

24 SAATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

Avrupa'da virüs nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olan İngiltere'de, yeni türün vakaları yükseltmesinin ardından 5 Ocak'ta yeniden karantinaya gidilmişti.

Etiketler : korona virüs vaka ingiltere Boris Johnson
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