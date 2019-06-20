Bond tarihinde bir ilk

DEĞERİ 11 MİLYON LİRA

İngiliz otomotiv firması Aston Martin, yeni otomobili 'Valhalla'yı tanıttı. Saatte 320 kilometre hız yapan araç hem benzin, hem elektrikle çalışıyor. Sadece 500 adet üretilecek aracın fiyatı ise 1.5 milyon sterlin (11 milyon lira). Öte yandan araç, 2020'de vizyona girecek James Bond filminde de kullanılacak. ABD’li aktör Daniel Craig’in canlandırdığı Bond karakteri, ilk kez elektrikli otomobil kullanmış olacak.