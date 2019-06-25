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25 Haziran 2019 17:22 | Salı

Bolton'dan İran'a yeni yaptırım tehdidi: Ya bu noktaya (müzakere) gelecekler ya da...

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ın müzakere masasına dönmemesi halinde Washington'un bu ülkeye yeni yaptırımlar uygulayabileceği tehdidinde bulundu.

Batı Kudüs'te düzenlenen ABD-Rusya-İsrail üçlü güvenlik zirvesinin ardından yaptığı açıklamada Bolton, Washington-Tahran hattında tırmanan gerilime dair açıklamalarda bulundu.

Bolton, Rusya ile ABD'nin bölgede, özellikle de Suriye'de İran'a karşı mücadele konusunda beraber çalıştıklarını ifade ederek, "Ruslar birçok defa İran güçlerinin Suriye'den ayrıldığını görmek istediklerini dile getirdi. Bu üçlü zirvede de ülkeler (ABD-Rusya-İsrail) bunun gerçekleşmesi için bir yol bulmaya çalıştı." dedi. 

ABD'nin İran'daki rejimi değiştirme niyeti olup olmadığına yönelik bir soruya Bolton, "Bu, ABD'nin politikası değil." cevabını verdi. 

- TÜM SEÇENEKLER MASADA 

İran'ın zenginleştirilmiş uranyumda 300 kilogram sınırını aşmasının "büyük bir hata" olacağını dile getiren Bolton, "İran 2015'teki nükleer anlaşmanın dışına çıkarak 300 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyum sınırını aşarsa tüm seçenekler masada olacak." diye konuştu. 

ABD'nin uyguladığı yaptırımlar sayesinde İran'ın müzakere masasına döneceğine inandığını söyleyen Bolton, "Ya bu noktaya gelecekler ya da Başkan Donald Trump'ın da dediği gibi maksimum baskı kampanyasını genişleteceğiz." şeklinde konuştu. 

Bolton, İran'ın davranışlarını değiştirmeye hazır olduğuna yönelik herhangi bir işaret vermediğini, bu nedenle de Tahran yönetimini müzakere masasına dönmeye teşvik etmek amacıyla Washington'un bu ülkeye uyguladığı yaptırımları kaldırmayı düşünmediğini kaydederek, "İran çözüm konusunda ciddi olsaydı nükleer silahların yayılma anlaşmasını ihlal etmez, güçlerini diğer ülkelerde savaştırmazdı. İşte bu nedenle yaptırımları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. 

- ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında yaşanan gerginlik perşembe günü İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra tırmanmıştı. 

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken, ABD ise uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini, ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini durdurduğunu açıklamıştı. 

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından dün İran lideri Ali Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in de bu hafta içinde ABD tarafından yaptırım listesine ekleneceğini duyurmuştu.

AA

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