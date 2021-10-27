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27 Ekim 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 10:57:00

Bolsonaro tarihe geçti! İhmalkarlığı pahalıya patlayacak

Kaynak: AA

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Brezilya'da koronavirüs salgınıyla mücadelede ihmalkar davranışlarıyla tepki çeken Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapor parlamentoda onaylandı. Kongre üyelerinin insanlığa karşı işlenmiş suçlarla itham ettiği ilk Brezilya Devlet Başkanı olan Bolsonaro hakkında Lahey'e de şikayette bulunulacak.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu (CPI), Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği nihai raporu onayladı.

Senato'da yapılan oylamada, CPI üyeleri 4 ret oyuna karşı 7 kabul oyuyla, Bolsonaro'nun, insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçtan itham edildiği rapora onay verdi.

Bolsonaro hakkında adli işlemlerin başlaması talebiyle rapor, Cumhuriyet Başsavcısı Augusto Aras'a ve Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'e sunulacak.

Kongre üyelerinin insanlığa karşı işlenmiş suçlarla itham ettiği ilk Brezilya Devlet Başkanı olan Bolsonaro hakkında Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) da şikayette bulunulacak.

Raporda, Bolsonaro'nun yanı sıra aralarında Bolsonaro'nun oğullarının, eyalet valilerinin ve eski Sağlık Bakanı'nın da bulunduğu 80 kişi suçlanıyor.

Bolsonaro'nun halkı defalarca sosyal mesafe kuralına uymamaya teşvik ettiği, maske kullanımına karşı çıktığı ve kalabalıkların oluşmasına neden olduğu kaydedilen raporda, bunun, "doğal bulaşmanın sürü bağışıklığına neden olacağı düşüncesinin" ve "sadece ekonomik faaliyetlerin hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını amaçlayan siyasi bir kararın" sonucu olduğu ifade edildi.

Raporda ayrıca, Bolsonaro'nun, yanlış bilgi yaymak için kullanmakla itham edildiği sosyal medya hesaplarının süresiz olarak askıya alınması da talep edildi.

Geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında Kovid-19 aşısına ilişkin açıklamaları nedeniyle Facebook ve İnstagram, Bolsonaro'nun videolarını kaldırmış, YouTube ise Devlet Başkanı'nın hesabını 1 hafta askıya almıştı.

Rapora göre Bolsonaro, insanlığa karşı işlenen suçlar, sağlık önlemlerinin ihlali, şarlatanlık, suça teşvik, belgelerde tahrifat, kamu fonlarının usulsüz kullanımı, suistimal, ölümle sonuçlanan salgın hastalıklar ve görevin onuruna saldırı suçlarıyla itham ediliyor.

Etiketler : Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Parlamento Araştırma Komisyonu
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