Bolivya'da seçim tarihi ikinci kez ertelendi

Bolivya basınında çıkan habere göre, Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Salvador Romero, düzenlediği basın toplantısında, önce 3 Mayıs olarak duyurulan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 6 Eylül'e ertelenen seçimlerin, aynı sebepten 18 Ekim'e ertelendiğini açıkladı.

Seçimlerin salgının azaldığı bir dönemde düzenlenmesinin önerildiğini belirten Romero, seçimin ikinci tura kalması durumunda ise ikinci turun 29 Kasım'da yapılacağını vurguladı.

Romero, seçim tarihinin ertelenmesine ilişkin, "Seçimin kesin tarihi, eyaletlerdeki seçim mahkemeleri tarafından gerekli lojistik desteğin sağlanmasının yanı sıra üst düzey sağlık önlemlerinin alınmasını, yurt dışından oy kullanma işlemlerinin ve yabancı gözlem temsilcilerinin ülkeye gelişinin kolaylaştırılmasını gerektiriyor." diye konuştu.

Öte yandan, eski Devlet Başkanı Morales, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fiili hükümet, sosyal yöneticilere ve Sosyalizm Hareketi Partisi adaylarına baskı uygulamaya devam etmek için zaman kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden seçimlerin 6 Eylül'de yapılmasını istemiyor." ifadelerine yer verdi.

Bolivya'da bugüne kadar 64 bin 135 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 2 bin 328 kişi hayatını kaybetti.

BOLİVYA'DAKİ SEÇİM TARİHİ ÇIKMAZI

Bolivya Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), iptal edilen 20 Ekim genel seçiminin 3 Mayıs'ta yapılacağını duyurmuş ancak salgın nedeniyle 6 Eylül'de yapılmasını uygun görmüştü.

Yeni seçim tarihi 9 Haziran'da Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinden (ALP) geçmesine rağmen geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez, salgını gerekçe göstererek tasarıyı onaylamamış ve Senatodan seçimlerin öngörülen tarihte düzenlenmesinin halk sağlığını tehlikeye atmayacağına dair bilimsel bir rapor istemişti.

Bu durum, başta Morales'in liderliğindeki Sosyalizm Hareketi Partisi (MAS) olmak üzere ülkedeki siyasi çevrelerce eleştirilmiş ve "Anez'in, geçici devlet başkanlığını bırakmak istememesi" yorumlarına neden olmuştu.

Anez, 22 Haziran'da, salgın nedeniyle seçim tarihini onaylamak istememesine rağmen, bu tarihi, geçen ekimdeki seçimi kaybeden Carlos Mesa ve eski Devlet Başkanı Morales'in baskıları nedeniyle onayladığını açıklamıştı.

Bu arada, 10 Temmuz'da Anez'de Kovid-19 tespit edilmişti.

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve siyasi sığınmacı olarak önce Meksika'ya, ardından da Arjantin'e gitmişti.

ALP'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği Bolivya'da, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtlarının günler süren protestolarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.