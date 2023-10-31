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31 Ekim 2023 Salı 23:36:00 - Güncelleme:31 Ekim 2023 Salı 23:36:00

Bolivya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti

Kaynak: Reuters

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Bolivya hükümeti, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle bu ülkeyle diplomatik ilişkilerini kesti.

Konuya ilişkin açıklamayı Bolivya Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Açıklamada, İsrail, Gazze'ye saldırılarında insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı.

Bolivya 2009 yılında da Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmiş, 2020 yılında ilişkiler yeniden tesis edilmişti.

Etiketler : bolivya-israil ilişkileri gazze saldırıları insan hakları
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