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Bölgede tansiyon yüksek! Lübnan-İsrail sınırında çatışma
12 Aralık 2023 Salı 16:10:00 - Güncelleme:12 Aralık 2023 Salı 16:10:00

Bölgede tansiyon yüksek! Lübnan-İsrail sınırında çatışma

Kaynak: AA

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Hizbullah İsrail'deki 3 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail ise Lübnan'daki bazı noktaları bombaladı.

Hizbullah Hareketi, İsrail'deki 3 askeri noktaya saldırı düzenlerken, İsrail güçleri de Lübnan'daki bazı noktaları bombaladı.

AA'da yer verilen habere göre, Hizbullah, İsrail'in sınırdaki askeri noktalarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in El Malikiyye, Hırbet Maar ve Cel el-Alem askeri noktasına, "uygun silahlarla" saldırı düzenlendiği ifade edildi.

İSRAİL'DEN ATILAN TOP MERMİSİ OKULA İSABET ETTİ

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait silahlı insansız hava araçları (SİHA) Beyt Lif ve Ramya beldeleri arasındaki bölgeyi bombaladı.

Ayrıca Kefra ve Yatr beldeleri arasındaki semada bir füzenin infilak ettiği, düşen şarapnel parçalarının bir araca isabet ettiği kaydedildi.

NNA'daki başka bir haberde ise İsrail tarafından fırlatılan bir top mermisinin, sınır bölgesinde yer alan Yatr beldesinde devlete ait bir okula düştüğü aktarıldı.

Top mermisinin patlamadığı ancak okulda hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 100 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

Etiketler : LÜBNAN İSRAİL ÇATIŞMA SINIR
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