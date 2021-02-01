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01 Şubat 2021 Pazartesi 07:35:00 - Güncelleme:01 Şubat 2021 Pazartesi 07:35:00

Bölgede tansiyon yüksek... Çin savaş jetleri, Tayvan hava savunma sahasına girdi

Kaynak: AA

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Çin ve Tayvan anlaşmazlığında tansiyon gitgide yükseliyor. Son olarak Çin savaş uçakları, Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti.

Çin ordusuna ait 5 uçağın, Tayvan tarafından ilan edilen Hava Savunma Tanımlama Sahası'nı (ADIZ) ihlal ettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Çin ordusuna ait gözlem ve savaş uçaklarının, güneybatıdan ülkenin hava sahasına girdiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün, ABD hava kuvvetlerine ait gözlem uçağının da hava sahası yakınından uçtuğu kaydedildi.

ABD'ye ait uçağın rotasının paylaşılmadığı açıklamada, Eylül 2020'den bu yana Tayvan hava sahasına giren ilk ABD uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Çin'in ihlalinin ardından Tayvan savaş uçaklarının bölgeye sevk edildiği ve uçaklara telsizle uyarı yapıldığı ifade edildi.

Çin, en son 24 Ocak'ta 15 uçakla Tayvan hava sahasını ihlal etmişti.

ÇİN-TAYVAN ANLAŞMAZLIĞI

Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası örgütlerdeki konumu belirsiz hale gelmişti.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakilen diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Etiketler : ÇİN TAYVAN SAVAŞ
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