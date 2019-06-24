Boğazını tutamayan şoklanacak 

KURDUĞUNUZ SAATTE ÇARPIYOR

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon bağımlılıkla savaşmak için vücuda elektroşok veren Pavlok bilekliğini satışa sundu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından satın alınarak rekor kıran bu bileklik, abur cubur yediğinizde, sigara kullandığınızda, ya da horladığınızda vücuda elektrik şoku veriyor. Bunu ister manuel olarak kendiniz yapıyor, isterseniz günün belli saatlerine kurduğunuz zamanlarda şok yiyorsunuz.

YAKINLARINIZA ERİŞİM OLANAĞI

Dilerseniz bunu yakınlarınız da yapabiliyor. Telefon uygulamasıyla senkronize edilen bileklik, istenen kişiye erişim izni veriyor. Yakınlarınızdan biri, bilekliği takan kişiyi abur cubur yerken ya da sigara içerken gördüğünde, elektrik vererek uyarıyor. 200 dolardan (1.165 lira) satışa çıkarılan bileklik, tek şarjda 150 küçük şok verebiliyor. iOS ve Android’lerde kullanılabilen uygulama ücretsiz olarak telefonlara indirilebiliyor.