  • Bist 100
    92.249
  • Dolar
    5,8786
  • Euro
    6,6003
  • Altın
    253,3141
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan Torres oldu Guatemala'daki devlet başkanlığı seçimlerinin ilk turunda kazanan Torres oldu
Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor
Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı Alman-Fransız ortak savaş uçağı projesine İspanya da katıldı
Başkan Erdoğan'dan Mursi'nin vefatının ardından açıklama yaptı Başkan Erdoğan'dan Mursi'nin vefatının ardından açıklama yaptı
Son dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu Son dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor AB İran nükleer anlaşmasının sürmesini istiyor
Havuza gireceklere 'enfeksiyon' uyarısı Havuza gireceklere 'enfeksiyon' uyarısı
İnsansız hava aracı XQ-58A Valkyrie’nin ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi İnsansız hava aracı XQ-58A Valkyrie’nin ikinci uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi
Çin'de 6 büyüklüğünde deprem Çin'de 6 büyüklüğünde deprem
Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz Hak-İş Genel Başkanı Arslan: Sorun çözülürse eylemimizi durdururuz
Sivas'ta 2 çobana yıldırım isabet etti Sivas'ta 2 çobana yıldırım isabet etti
Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz
Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı Bursa için kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması Cumhurbaşkanlığından 15 Temmuz konulu kısa film ve senaryo yarışması
Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı Endonezya'da zincirleme kaza: 12 ölü, 43 yaralı
NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu NASA'nın uydu yarışmasına Türk üniversiteleri damga vurdu
Doç. Dr. Kara: Bebek ölümleri binde 8'lere düştü Doç. Dr. Kara: Bebek ölümleri binde 8'lere düştü
Üsküdar sahilinde ceset bulundu Üsküdar sahilinde ceset bulundu
'Devlet koruması altında 14 bin çocuğumuz var' 'Devlet koruması altında 14 bin çocuğumuz var'
Konut alacaklara bir müjde de Vakıfbank'tan Konut alacaklara bir müjde de Vakıfbank'tan
Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı Hatay'daki tarihi meclis binası kamulaştırıldı
YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor YPG/PKK işgalindeki bölgelerde yangın tehdidi sürüyor
AB'den Sudan'da şiddete son verilmesi çağrısı AB'den Sudan'da şiddete son verilmesi çağrısı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 18:37 | Pazartesi

Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz

Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazalarına ilişkin, "Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz." dedi.

Boeing, 737 MAX tipi uçaklarının, Endonezya ve Etiyopya'daki kazalarla gündeme gelmesi üzerine, hava yolu şirketlerinden ve hayatını kaybedenlerin ailelerinden özür diledi.

ABD merkezli uçak üreticisi Boeing'in ticari uçaklar CEO'su Kevin McAllister, Paris'te gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Ekimdeki Lion Air ve marttaki Etiyopya Havayolları kazaları) Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

McAllister, hava ulaşımında yaşanan aksaklıklar nedeniyle havayolu şirketlerinden ve kaza sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerinden de özür diledi.

BOİNG 737 MAX 8 KRİZİ

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

(AA)

Başkan Erdoğan'dan Muhammed Mursi mesajı!
Son dakika! Mısır eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda şehit oldu
Boeing'den özür: Yaşanan can kayıplarından dolayı çok üzgünüz
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Türkiye'den Çipras'a yanıt
Trabzonspor, Fıratcan Üzüm'ü transfer etti
Pakistan'da çekirge istilası
Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Diagne için resmi açıklama geldi
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ