Boeing 737 Max'lerde yeni hata

  • Bist 100
    95.781
  • Dolar
    5,7725
  • Euro
    6,5733
  • Altın
    260,8261
İstanbul
21 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Deniz Türüç, bonservisinin 10 milyon euro olarak belirlenmesine tepki gösterdi: Kimse bu miktarı ödemez Deniz Türüç, bonservisinin 10 milyon euro olarak belirlenmesine tepki gösterdi: Kimse bu miktarı ödemez
Irak'ta Eğitim Bakanı yine seçilemedi Irak'ta Eğitim Bakanı yine seçilemedi
Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü Akar, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi ile görüştü
Bakanlık Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı Bakanlık Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video paylaştı
Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor Avrupa'da otomobil satışlarının azalması bekleniyor
"Trafik magandaları"na ceza yağdı "Trafik magandaları"na ceza yağdı
İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor İdlib'e yoğun hava saldırıları sürüyor
"Çocuklarınızı İlgisiz Bırakmayın, Onlarla Konuşun" "Çocuklarınızı İlgisiz Bırakmayın, Onlarla Konuşun"
Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi Yavru ayı yol kenarına oturarak otomobilleri izledi
İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara gelecek? İOS 13 ne zaman çıkacak? İOS 13 hangi cihazlara gelecek?
Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi Cem Yılmaz 2 milyonluk aracıyla görüntülendi
Kışlalarda erken terhis sevinci başladı Kışlalarda erken terhis sevinci başladı
Otomotiv devi Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkaracak Otomotiv devi Ford, Avrupa’da 12 bin kişiyi işten çıkaracak
Antalya'da turistler sahilleri doldurdu Antalya'da turistler sahilleri doldurdu
Başkan Kartal, Vedat Muriç transferinin bu hafta netleşebileceğini açıkladı Başkan Kartal, Vedat Muriç transferinin bu hafta netleşebileceğini açıkladı
Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme imzaladı Çaykur Rizespor'da Moroziuk sözleşme imzaladı
Mısır zindanlarındaki hasta mahkumlar için tehlike çanları çalıyor Mısır zindanlarındaki hasta mahkumlar için tehlike çanları çalıyor
Uluslararası Af Örgütünden İran'a suçlama Uluslararası Af Örgütünden İran'a suçlama
İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi İstanbul Havalimanı, "yılın havalimanı" kategorisi için seçilen 10 havalimanı arasına girdi
50 yıldır görülmeyen balık yeniden Porsuk'ta ortaya çıktı 50 yıldır görülmeyen balık yeniden Porsuk'ta ortaya çıktı
İmar affı son gün ne zaman? İmar barışı ödemesi hangi bankaya yapılıyor? İmar affı son gün ne zaman? İmar barışı ödemesi hangi bankaya yapılıyor?
Antalya'da feci ölüm! Filistinli turist 50 metreden denize çakıldı Antalya'da feci ölüm! Filistinli turist 50 metreden denize çakıldı
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Haziran 2019 14:24 | Perşembe

Boeing 737 Max'lerde yeni hata

FAA, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuş bilgisayarındaki bir veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuşları durdurulan "Boeing 737 Max" tipi uçaklarda yaptığı teknik incelemelerde yeni bir güvenlik riskinin varlığını tespit etti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, FAA yaptığı uçuş simülasyonlarında, B737'lerin uçuş bilgisayarındaki veri işleme hatasının, uçağın, pilotların kontrolü dışında irtifa kaybetmesine yol açabileceğini belirledi.

FAA, Boeing'den söz konusu hatayı giderecek tasarım değişikliklerini yapmasını istedi.

Önceki kazalarla ilgisi bulunmuyor

Hatanın her ne kadar daha önce yaşanan iki kazaya yol açan "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol yazılımıyla ilgisi bulunmadığı belirtilse de diğer kazalarda olduğu gibi kontrol dışı dalışlara yol açabileceği ifade edildi.

MCAS'nin uçağın kuyruğundaki küçük bir kuyruğu harekete geçiren motora bağlı olduğuna dikkati çeken uzmanlar, uçuş bilgisayarının da aynı mekanizmayı pilotların kontrolü dışında harekete geçirebileceği uyarısında bulundu.

Boeing Sözcüsü Gordon Johndroe, yaptığı açıklamada, şirketin FAA'nın yeni bulgusuyla hemfikir olduğuna işaret ederek uçuş kontrol yazılımlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar kapsamında hatanın ele alınacağını bildirdi.

Söz konusu sorunu gidermenin pilotların yükünü hafifleteceğini vurgulayan Johndroe, "Uçaklarımızın güvenliği birinci önceliğimizdir. 737 Max'leri güvenle yeniden hizmete sokmak için FAA ile yakın iş birliğini sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

737 Max'ler, dünya genelinde getirilen uçuş yasakları nedeniyle 13 Mart'tan bu yana uçuş yapamıyor. Yeni tespit edilen hatanın da uçakların yeniden hizmete sokulma süresini uzatabileceği belirtiliyor.

FAA, bağımsız olarak oluşturduğu Teknik Danışma Kurulu ile Boeing'in yazılım güncellemeleri üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Boeing 737 Max 8 krizi

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Endonezya'da ise Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından aralarında Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazada da 737 Max tipi uçaklarda, hücum açısı sensörleri arasındaki veri uyuşmazlığının "Manevra Karakteristiği Takviye Sistemi" (MCAS) adı verilen kontrol sisteminin otomatik devreye sokmasının etkili olduğu belirtilmişti.

Boeing, 737 Max tipi uçakların hücum açısı sensörlerinin MCAS yazılımına yanlış veri sağlaması durumunda, ek güvenlik katmanları sağlayacak bir güncelleme yapacağını duyurmuştu.

AA

 

Bakan Akar'dan kritik görüşme
Kışlalarda erken terhis sevinci başladı
Kamu bankaları imar barışı ödemelerini hafta sonunda da alacak
Türk bilgisayar korsanları dargecilerin sitelerini hackledi!
Sigara kullananlar dikkat!
Milyonlarca emekliye zam ve fark!
Tarım arazileri yanarken YPG/PKK'lı teröristler halay çekti
İtalyan devi iki Türk yıldıza kancayı taktı, 18 milyon euro’yu gözden çıkardı
Emekli maaşını artırabilirsiniz! İşte emekli maaşını artırma yolu
İş yerinin önünde bulduğu İstiklal Madalyası'nın sahibini arıyor!
Mersin'de yat kazası: Vatandaşlar kurtardı
Rotayı çevirdiler! Türkiye'ye dolar akacak
Transferi çok konuşuldu! Ozan Kabak'tan sürpriz karar
Merkel'i yine titreme tuttu
Caner Erkin'in nafaka davasında karar! 50 bin TL istedi, 3 bin TL aldı
Polis ihbarı alınca TIR'ın önündeki tüm araçları uyardı! 30 km sürdü
Başkan Aksar açıkladı: Yasir sanırım Fenerbahçe'ye gidecek
Başkan Erdoğan'dan Japon gazetesine önemli açıklamalar: Kazanan Türk demokrasisi olmuştur
JÖAK'tan nefes kesen tatbikat
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ